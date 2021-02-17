24-летняя дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон стала новым лицом американского бренда Marc Jacobs. Танцовщица и модель снялась в рекламной кампании бренда сезона весна-лето 2021.

Дочь Мадонны и ее экс-бойфренда актера Карлоса Мануэля представила вещи из последней коллекции Marc Jacobs.

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Снимал новую рекламную кампанию фотограф Бриан Капоцци. Лурдес Леон позировала в кроп-топе и мини-юбке с цветочным принтом. Также модель снялась в черных шортах и жакете. Лурдес надела необычное бра, что было украшено крупными бутонами роз. Девушка также предстала перед камерой со знаменитыми сумками-тоут с короткими ручками.

По словам представителей бренда, безграничный талант Лурдес идеально отражает юный дух и бескомпромиссное чувство индивидуальности, присущие коллекции весна-лето 2021.

Дебют Лурдес Леон состоялся в модной индустрии в 2018 году на показе Gypsy Sport, а уже в 2020 году она подписала контракт с агентством CAA. На ее счету уже есть сотрудничество с такими брендами, как Juicy Couture, Stella McCartney, Miu Miu, Converse, MadeMe и Miaou.