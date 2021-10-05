Дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца Vogue Hong Kong: роскошные кадры
Источник:24 канал
Дочь знаменитой модели Кейт Мосс пошла по стопам матери. 19-летняя Лила Мосс несколько сезонов подряд активно участвует в Неделях моды и снимается для обложек глянцев. В сети появились кадры со съемок для издания Vogue Hong Kong.
Недавно Лила Мосс стала примером для многих. Девушка не побоялась открыто сказать о своей болезни и вышла на подиум с инсулиновой помпой, что размещена на ее бедре. Произошло это во время показа совместной коллаборации Versace и Fendi.
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Учитывая то, что Лила не отказалась выходить в купальнике, ее поступок вызвал восхищение у публики. Зрители похвалили девушку за то, что она не скрыла капсулу.
Теперь юная модель прикована еще большим вниманием прессы. На выходе из отеля ее подстерегают папарацци, а известные мировые глянцы приглашают девушку стать главной героиней номера.
Недавно Лила снялась для обложки издания Vogue Hong Kong. 19-летняя модель позировала для октябрьского номера. Над фотографиями работал фотограф Феликс Купер.
Для обложки манекенщица снималась в фотостудии в коричневом комбинезоне с кожаными вставками от Gucci. Ее образ дополняли сапоги до колен из того же материала. Белокурые волосы Лила распустила, а визажисты сделали ей насыщенный макияж с акцентом на ярко-красные губы.
На другой обложке модель позировала в кожаном черном топе без бретелек с накидкой-бахромой, усеянную десятками камешков. Красавица также примерила сапоги-колготы от итальянского Модного дома и довершила сатиновой блузой синего цвета.
В своем инстаграме Лила поблагодарила всех за съемку и отметила, что для нее было честью работать с такой удивительной командой.
Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong
Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong
Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong
Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong
Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong