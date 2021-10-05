Дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца Vogue Hong Kong: роскошные кадры

Дочь знаменитой модели Кейт Мосс пошла по стопам матери. 19-летняя Лила Мосс несколько сезонов подряд активно участвует в Неделях моды и снимается для обложек глянцев. В сети появились кадры со съемок для издания Vogue Hong Kong.

Недавно Лила Мосс стала примером для многих. Девушка не побоялась открыто сказать о своей болезни и вышла на подиум с инсулиновой помпой, что размещена на ее бедре. Произошло это во время показа совместной коллаборации Versace и Fendi.

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Учитывая то, что Лила не отказалась выходить в купальнике, ее поступок вызвал восхищение у публики. Зрители похвалили девушку за то, что она не скрыла капсулу.

Теперь юная модель прикована еще большим вниманием прессы. На выходе из отеля ее подстерегают папарацци, а известные мировые глянцы приглашают девушку стать главной героиней номера.

Недавно Лила снялась для обложки издания Vogue Hong Kong. 19-летняя модель позировала для октябрьского номера. Над фотографиями работал фотограф Феликс Купер.

Для обложки манекенщица снималась в фотостудии в коричневом комбинезоне с кожаными вставками от Gucci. Ее образ дополняли сапоги до колен из того же материала. Белокурые волосы Лила распустила, а визажисты сделали ей насыщенный макияж с акцентом на ярко-красные губы.

На другой обложке модель позировала в кожаном черном топе без бретелек с накидкой-бахромой, усеянную десятками камешков. Красавица также примерила сапоги-колготы от итальянского Модного дома и довершила сатиновой блузой синего цвета.

В своем инстаграме Лила поблагодарила всех за съемку и отметила, что для нее было честью работать с такой удивительной командой.



Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong

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Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong

​

Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong



​Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong

​

Лила Мосс снялась для глянца Vogue Hong Kong