В галерее Palazzo Colonna креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021. Над новой коллекцией креативный директор работал вместе с граффити-художником Робертом Дель Ная.

Источник: инстаграм Valentino

Новая кутюрная коллекция Valentino весна-лето 2021 посвящена ручному мастерству.

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В своей коллекции Пьерпаоло Пиччоли главный акцент поставил на ярких цветах и ​​многослойности. В образах сочетались коралловый и кофейный, зеленый и горчичный, коричневый и лимонный цвета.

Особое внимание уделяется различным вариантам золотого цвета. В коллекции представлены босоножки, ботфорты на высокой платформе, длинные платья, перчатки и даже некоторые лица моделей покрылись позолотой.

Кутюрные юбки и пальто гармонично соединились с непринужденными топами, футболками, джемперами и худи. Впервые в показе Haute Couture участвовали мужчины. Дизайнер считает, что кутюр создан не только для женщин – он для людей независимо от гендера или даже возраста.

Кутюрная коллекция Valentino весна-лето 2021



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter



Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter