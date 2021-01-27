Длинные волосы и позолоченное лицо: как выглядел показ Valentino в самом сердце Рима
В галерее Palazzo Colonna креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию весна-лето 2021. Над новой коллекцией креативный директор работал вместе с граффити-художником Робертом Дель Ная.
Источник: инстаграм Valentino
Новая кутюрная коллекция Valentino весна-лето 2021 посвящена ручному мастерству.
Интересно Chanel представили кутюрную коллекцию весна – лето 2021: впечатляющий показ
В своей коллекции Пьерпаоло Пиччоли главный акцент поставил на ярких цветах и многослойности. В образах сочетались коралловый и кофейный, зеленый и горчичный, коричневый и лимонный цвета.
Особое внимание уделяется различным вариантам золотого цвета. В коллекции представлены босоножки, ботфорты на высокой платформе, длинные платья, перчатки и даже некоторые лица моделей покрылись позолотой.
Кутюрные юбки и пальто гармонично соединились с непринужденными топами, футболками, джемперами и худи. Впервые в показе Haute Couture участвовали мужчины. Дизайнер считает, что кутюр создан не только для женщин – он для людей независимо от гендера или даже возраста.
Кутюрная коллекция Valentino весна-лето 2021
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Кутюрная коллекция Valentino / Jet Setter
Поделиться новостью