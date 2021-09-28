Dj NANA представила собственный бренд халатов для дома и выхода в свет: впечатляющая подборка

Известная украинская артистка Dj NANA решила попробовать себя в роли дизайнера, и представила собственный бренд So...by NANA. Диджей представила капсульную коллекцию шелковых халатов для дома и выхода в свет.

В первую линейку коллекции вошло четыре вида халатов-кимоно в черном цвете различной длины, шелк для сушки волос и восточный тюрбан.

Партнерский материал Недорогие реалистичные электрокамины для квартиры Electrolux: обзор моделей в классическом стиле

Бренд нацелен мотивировать девушек и женщин любить себя. По словам основательницы бренда Dj NANA, в халате из ее коллекции девушка может приготовить утром завтрак себе или любимому, а после – случайно улететь в Париж, и будет чувствовать себя уверенно в любом случае.

В основе философии бренда So...by NANA – любовь к себе. Не секрет, что то, что на нас надето, непосредственно влияет на самоощущение. Когда по коже струится мягкая шелковая ткань, которая нежно касается твоего силуэта – это не только о красоте, но и о благодарности себе, любимой,

– поделилась Dj NANA.

Артистка добавила, что ее главной задачей при создании коллекции было сконцентрировать в ней всю женскую энергию, которую она накопила за годы занятий духовными практиками: "Поскольку для многих я являюсь примером и вдохновительницей женской сексуальности, я пыталась транслировать это в своей первой капсуле. Каждая девушка в халатах So...by Dj NANA почувствует себя особенной".

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин, чтобы быть в тренде.

Краткое кокетливый халат с оборками, длинный страстный халат-кимоно из шелка Armani или в Ice сатине, классический – выше колен, и восточный тюрбан из махры, которые представлены в капсуле, идеально подходят как для дома, так и для прогулок или вечеринок.

Название бренда So... позволяет девушкам фантазировать и проявлять свою индивидуальность: сегодня so...sexy, а уже завтра so...cute или so...beautiful, – каждая решает самостоятельно.



Dj NANA представила собственный бренд халатов / Фото пресс-службы



Dj NANA представила собственный бренд халатов / Фото пресс-службы



Dj NANA представила собственный бренд халатов / Фото пресс-службы



Dj NANA представила собственный бренд халатов / Фото пресс-службы



Dj NANA представила собственный бренд халатов / Фото пресс-службы