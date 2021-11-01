Наталья Феднер – украинская дизайнер одежды, которая получила образование в Париже и Нью-Йорке. Дизайнер уже не впервые создает наряды для таких знаменитостей, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Шер, Шарлиз Терон, Кристен Стюарт, семейства Кардашян-Дженнер и многих других.

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Украинка работала в компаниях Calvin Klein, Donna Karan, Marc Jacobs, а также принимала участие в fashiom-показах в Париже и Нью-Йорке. Сейчас девушка живет и работает в Лос-Анджелесе, а ее наряды появляются на страницах глянца Vogue, Harper's Bazaar, Elle, L'Officiel.

В своем инстаграме Наталья Феднер написала, что благодарна стилисту реперши Коллину Картеру за то, что дал ей возможность создать для Cardi B хэллоуинский образ.

Спасибо, что доверили мне такую ​​важную миссию. Сделать Мортишу Аддамс в моем фирменном стиле и технике – это важное событие для меня,

– написала дизайнер.

Перед фотографом Жорой Францис Cardi B позировала в черном платье, которое удачно подчеркнуло ее пышные формы. Стилистка завершила образ черным париком, а личная визажистка знаменитости Эрика Ла Перл сделала ей насыщенный макияж с темными тенями и красными губами в стиле главной героини из "Семейки Аддамсов".



Образ Cardi B на Хэллоуин, созданный украинкой / Фото с инстаграма реперши



Образ Cardi B на Хэллоуин, созданный украинкой / Фото с инстаграма реперши

На создание образа для Cardi B ушло 7 дней. Создание корсета заняло 48 часов. Его погружали в специальную смесь со смолой, а затем начали формировать в загрунтованную форму для манекенов – используя временные "подмости" конструкций, которые вырезаются после высыхания.

"Черное металлическое платье также выполнено в технике 6-стороннего растяжения металла. Для Карди я использовала версию этой техники "паутинку", которую указал ее стилист, чтобы придать образу дополнительный оттенок Хэллоуина", – говорится в сообщении Наталии Феднер.

Как создавался образ для Cardi B смотрите в подборке кадров