Dior представили коллекцию микросумок культовых моделей: обзор стильных аксессуаров

Французский модный дом Dior представил уменьшенные копии культовых моделей. Креативная директор бренда Мария Грация Кьюри выпустила в свет крошечные сумки, которые уже активно носят все мировые инфлюенсеры. Микромодели имеют все шансы завоевать популярность знаменитостей и модниц.

Новая модель культовой сумки Saddle вошла в коллекцию Micro. В сумке поместятся ключи, кредитная карточка, наушники, телефон и даже губная помада. Несмотря на свои крошечные размеры, сумка выполнена из качественного материала и роскошных деталей в соответствии с оригинальным размером.

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Фирменная маркировка "CD" на ремешке и подвеска "D" на ремешке также остались неизменными. Покупатели могут выбрать сумку в трех цветовых гаммах: Cloud Blue, Rose des Vents и Black.

Микроверсии сумок также появились в виде культовых моделей Lady, Caro и 30 Montaigne. Эти сумки креативная директор представила в ярких оттенках Queen Mint, Poppy Red, Vert Tundra и ярко-бирюзовом.

Стоимость коллекции Dior Micro на сайте варьируется от 2 550 до 3 500 долларов.

Легендарную микросумку Dior Ladу примерила на отдыхе в Греции Кьяра Ферранья бежевого цвета, а французская инфлюенсер Жюли Феррери приобрела светло-зеленую модель.

Инфлюенсеры стремительно подхватывают тренды, поэтому после старта продаж пополнили свои полки с аксессуарами удивительными сумками от легендарного бренда.



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Фешионисты со стильными микросумками / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada