Новое фото Камила Морроне опубликовала на свой личной странице в инстаграме, за которой следят 2,5 миллиона пользователей.

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47-летний Леонардо Ди Каприо и 24-летняя Камила Морроне начали все меньше появляться вместе на публике. Влюбленные никогда не любили лишний раз "светиться" на камеру, поэтому сейчас тщательно маскируются под масками от вспышек фотокамер.

Впрочем, уже вскоре актрису ждет премьера нового сериала, в котором она снялась – "Дейзи Джон и шестеро", поэтому ей придется посещать светские мероприятия и презентации. Пользуясь случаем напомнить о себе, брюнетка похвасталась перед подписчиками стройной фигурой в длинном черном платье.

Для новой съемки Камила предстала перед фотокамерой в вечернем платье-футляре без рукавов. Платье помогло знаменитости подчеркнуть ее стройную талию. Минималистичное изделие от бренда Paris Georgia девушка Леонардо Ди Каприо не подчеркивала прическами, вечерними мейк-апами или массивными украшениями. Образ дополняли только золотистое колье с жемчугом на шее и босоножки на высоких тонких каблуках.

Фотомодель позировала с максимально натуральным макияжем, а весь акцент был сосредоточен на густых волосах с легкими волнами.



Стильный образ Камилы Морроне / Фото из инстаграма



Стильный образ Камилы Морроне / Фото из инстаграма