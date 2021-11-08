24-летняя девушка Ди Каприо предстала на красной дорожке в музее искусств LACMA в черном платье из прозрачной ткани в сетку.

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Перед вспышками фотокамер Камила Морроне сияла в платье из черной задрапированной сетки, усеянном крошечными камешками по всему изделию. Кутюрное платье украшено телесным боди, которое придает эффект обнаженного тела.

Платье на длинный рукав дополняли вставки на плече и подоле, а вот сексуальность изделию добавляла обнаженная спина и глубокий разрез сбоку.

Модель распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж в коричневых тонах. Влюбленные не появились вдвоем на красной дорожке, впрочем, фанатов это не удивило. Поклонники знаменитого актера имеют возможность наслаждаться прогулками пары только во время подпольных съемок папарацци.

Уже много лет Леонардо и Камила официально не комментируют свои отношения, хотя и не скрывают свой роман.



Камила Морроне примерила платье от Versace / Фото с Getty Images



Камила Морроне примерила платье от Versace / Фото с Getty Images