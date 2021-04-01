В последнее время СМИ активно начали писать о девушке Илона Маска и матери его ребенка – певице Граймс. 33-летняя исполнительница недавно поразила всех тем, что за 20 минут продала свою цифровую коллекцию за 6 миллионов долларов, а в этот раз удивила украинцев выбором своего наряда. Канадская певица надела лосины отечественного бренда TTSWTRS.

31 марта исполнительница Граймс посетила космодром в Техасе. Девушка любит необычную одежду, поэтому дополнила свой образ лосинами от украинского бренда TTSWTRS, который производит одежду с принтом татуировок.

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Певица отправилась в город Бака-Чика, что в Техасе, который Маск хочет переименовать в Старбейз. Изменить название города, граничащего на границе с Мексикой, знаменитый инженер хочет из-за того, что там находится его космодром, где собирают и разрабатывают прототипы космических кораблей.

В своем инстаграме девушка Илона Маска опубликовала фото с космодрома, отметив, что готова умереть на Марсе. Для такой космической поездки Граймс выбрала подходящий наряд.

33-летняя канадская певица надела черное худи с красными лампасами на рукавах, длинную юбку в шотландскую клетку с глубокими разрезами и лосины от украинского бренда TTSWTRS. Свой образ знаменитость завершила черными ботинками с массивной подошвой на шнуровке.

Что известно о бренде TTSWTRS

TTSWTRS – это украинский бренд одежды, которые создает наряды с работами известных татуировщиков. Одежда отечественного бренда широко популярна во всем мире. Кстати марки представлены в концепт-сторах Нью-Йорка, Милана, Лондона, Токио, Сеула и Гонконга.

Основательницей и креативным директором бренда является украинский дизайнер Анна Осмехина. Одежду TTSWTRS, вдохновленную искусством татуировки и телом во всех его формах, носят такие знаменитости, как Ники Минаж, Кортни Кардашян, Ирина Шейк, Кайли Дженнер и многие другие.