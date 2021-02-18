16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно ворвалась в модную индустрию и за совсем короткий период времени успела появиться на нескольких обложках глянца и даже стать лицом парфюма Dolce & Gabbana.

Дева Кассель украсила мартовский номер испанского глянца Harper's Bazaar. Позировала девушка в объективе модного фотографа из Барселоны Хави Гордо.

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Юная модель предстала перед камерой в удлиненном жакете в шахматную клетку. Надела она его под черное боди. Образ довершили лоферы и стильная прическа.

"Еще одна прекрасная обложка для Harper's Bazaar", – написала Дева.

Мартовский номер издания, который поступит в продажу 19 февраля, посвящен новым лицам в fashion-индустрии. По этой причине для двух других обложек снялись коллеги Девы, молодые и перспективные модели Талита Фариас, Элеонора Гиуритан и Жозефина Жанни.

В своем инстаграм девушка опубликовала кадры из фотосессии. Дева позировала в эклектичной юбке длины миди и белой рубашке. Ее образ украшали позолоченные изделия и туфли с острым носком.

Кассель также позировала в стильной салатовой рубашке с бантом с голубыми шифоновыми вставками. Девушка примерила джинсовые бермуды и сапоги на каблуке.

Кроме этого, дочь популярной актрисы и актера позировала в приталенном джинсовом жакете выполненном в технике пэчворк.

На отдельных кадрах Дева показала свое лицо. Визажисты лишь немного подчеркнули ее природную красоту. Также девушка появилась перед объективом в черном боди.