Дерзкая роскошь: Виктория Бекхэм снялась в очаровательном платье с глубоким вырезом на спине

Знаменитая дизайнер Виктория Бекхэм поделилась со своей 29-миллионной аудиторией новой фотографией. Она опубликовала кадр в очаровательном длинном платье с глубоким вырезом на спине.

Свежая публикация в личном профиле британского модельера сразу произвела фурор. Знаменитость роскошным образом привлекла внимание к своему beauty-бренду. Несколько дней назад на странице бренда появилось фото у этого платья с разными оттенками помады.

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Стоит отметить, что платье Виктории Бекхэм идеально подходит для торжественных событий, поэтому помады из коллекции знаменитости станут отличным дополнением к праздничному аутфиту.

Виктория Бекхэм позирует в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера

Недавно дизайнер запустила новую линейку румян для собственного бренда Victoria Beckham Beauty, которую назвала Cheeky Posh, что в переводе означает "Дерзкая роскошь".

47-летняя дизайнер не изменяет своим принципам, поэтому появляется перед камерой в наряде из собственного бренда. Красотка сделала кадр в одном из баров, надев платье-комбинацию макси-длины. Платье украшено небольшим шлейфом и глубоким разрезом на спине.

Волосы дизайнер собрала в минималистичный пучок, а на лице сделала smoky eyes и накрасила губы прозрачным блеском.



Виктория Бекхэм позирует в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера