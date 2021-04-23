23 апреля одна из самых популярных моделей мира Джиджи Хадид празднует день рождения. Молодой мамочке исполнилось 26 лет. Знаменитость покорила немало подиумов, а теперь покоряет стритстайл-фотографов новыми выходами.

Американская модель и "ангел" Victoria's Secret за несколько лет карьеры успела стать одной из самых известных супермоделей мира. Хадид появлялась на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Tom Ford, Versace, Tommy Hilfiger и многих других.

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Джиджи не только одна из самых высокооплачиваемых моделей, но и современная икона стиля. Поклонники знаменитости могли заметить, что девушка любит спортивный стиль. Она обожает носить обтягивающие легинсы с кроссовками и топами.

Также модель является страстной поклонницей джинсов. Она часто надевает их на прогулку, экспериментируя с фасоном и цветами. Среди фаворитов Джиджи – наряды оверсайз, брючные костюмы и платья. Раньше знаменитость любила высокие каблуки и элегантные аутфиты, впрочем с появлением маленькой крохи в ее жизни, стиль ее стал проще и лаконичнее.

В конце сентября модель Джиджи Хадид и бывший участник группы One Direction Зейн Малик впервые стали родителями. С тех пор американская модель все свое время уделяет крохе Хай.

Она редко публикует на своей странице фото дочери, а когда делает это, то не показывает ее лицо, впрочем почти всегда появляется перед камерами фотографов с коляской. Новые стильные кадры Джиджи мгновенно разлетаются по сети, а модницы подробно рассматривают ее аутфиты.

В день рождения знаменитости вспоминаем ее самые стильные образы, которыми она покоряла Нью-Йорк.

Стильные образы Джиджи Хадид



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images



Стильные аутфиты супермодели Джиджи Хадид / Getty Images