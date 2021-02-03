Амаль Клуни умеет безупречно выглядеть и на светских мероприятиях, и на прогулках с мужем, и на отдыхе, и по дороге на работу. Жену актера Джорджа Клуни уже давно назвали иконой стиля, а за всеми ее выходами пристально следят папарацци. В день рождения британского адвоката – разглядываем ближе ее стильные образы.

Источник: 24 канал

Амаль Клуни – успешная адвокат и преподаватель, специальный посол британского МИД по вопросам свободы средств массовой информации. Кроме этого, Амаль называют иконой стиля, которая очаровывает всех своим роскошным нарядом.

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Поняв, что после женитьбы с Джорджем Клуни вся ее жизнь будет под вспышкой фотокамер, Амаль сумела превратить свой гардероб в столь стильный, что ее аутфитами увлекаются буквально все.

Знаменитая правозащитница создала образ уверенной и сильной женщины в современных условиях. Кроме успешной карьеры, Амаль стала любимицей многих модниц. Каждый ее выход поражает элегантностью и сдержанностью.

По словам Амаль, у нее нет стилиста, а все свои образ она продумывает самостоятельно. Какие образы именинницы можно повторить – смотрите в нашей подборке.

Комбинезон

На своем примере Амаль показала, как можно современно и стильно выглядеть в деловом образе. Женщина примерила белоснежный комбинезон, состоящий из широких брюк и приталенного жакета с длинными рукавами. Главным акцентом в ее аутфите стал тонкий ремень черного цвета, который подчеркнул стройную талию Амаль.



Амаль Клуни в белом комбинезоне / Getty Images

Бархатное платье

Амаль Клуни надела на светское мероприятие роскошное бархатное платье в пол вишневого оттенка, которое идеально подчеркивало ее стройные формы. Свой образ Амаль завершила черными туфлями-лодочками и серебристым клатчем, а из украшений выбрала серьги с бриллиантами и браслет.



Амаль Клуни пришла на светское мероприятие в платье / Getty Images

Брючный костюм

На работу Амаль Клуни выбрала брючный костюм, который она дополнила туфлями-лодочками и кожаной сумкой. Волосы она уложила волнами, а губы накрасила розовой помадой. Образ дополнили солнцезащитные очки и бежевый тренч, который Клуни держала в руках.

Выбирая расклешенные брюки, важно следить за их длиной – они должны закрывать каблук. Так ноги будут выглядеть длиннее, что и доказывает Амаль Клуни.



Амаль Клуни направляется в офис в брючном костюме / In Style

Черное короткое пальто

Черное пальто – вечная классика, поэтому Амаль Клуни дополнила ним свой весенний аутфит. Клуни предстала перед камерами в красном комбинезоне от Sergio Hudson, который отлично соединила с остроносыми туфлями-лодочками золотистого цвета. Завершила образ Амаль красным клатчем с леопардовым принтом и золотистыми сережками на ушах.



Амаль Клуни в черном коротком пальто / Getty Images

Твидовый костюм

Для создания эффектного образа Амаль выбрала твидовый костюм Chanel, состоящий из жакета на пуговицах и юбки миди. Дополнила такой аутфит Клуни бежевыми туфлями-лодочками Jimmy Choo на высоких каблуках и светлой сумкой Roger Vivier.