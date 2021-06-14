День блогера: самые модные украинские инфлюенсеры, которые научат вас стильно одеваться

14 июня инфлюенсеры празднуют День блогера. Освещение своей жизни в сети уже давно перестало быть просто хобби, а превратилось в популярную профессию, которая приносит блогерам славу, узнаваемость и немалый заработок. Fashion 24 рассказывает о модных блогерах Украины, которые вдохновляют своим стилем многих модниц.

Впервые блогеры отметили свой профессиональный праздник в 2004 году. Тогда 500 личностей из 40 стран впервые объединились и решили, что им нужен свой праздник, который стал символом дружбы и солидарности между людьми, которые ведут блоги во всем мире.

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Блогер – это человек, который самостоятельно ведет свой интернет-дневник, в котором регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями и выражает свои мысли. В инстаграме много блогеров, ведущих свою страницу в спортивной, кулинарной, развлекательной, модной или lifestyle тематике.

Они красивые, стильные, богатые и успешные – так выглядят украинские блогеры, которые транслируют своей аудитории положительные стороны своей жизни.

Стильные инфлюенсеры первыми подхватывают тренды и доносят их к своим читателям. Они ежедневно демонстрируют повседневные аутфиты, которыми вдохновляют тысячи модниц. Сегодня fashion-блогеры задают стандарты красоты и являются настоящими иконами стиля.

Много украинских блогеров сотрудничают с всемирно известными брендами, появляются в первых рядях на модных показах и даже имеют собственные бренды одежды или аксессуаров. Fashion 24 знакомит вас с самыми популярными fashion-блогерами Украины, чьи образы копируют миллионы.

Татьяна Парфильева

26-летняя Татьяна Парфильева – известная блогерша, которая привлекает внимание подписчиков миловидной внешностью и стильными образами. Инфлюенсер показывает в своем профиле ежедневные аутфиты в инстаграм-сторис и публикует кадры в трендовых нарядах. Нередко девушка демонстрирует парные образы со своим мужем, которые можно взять на заметку.

У Татьяны собственный бизнес – магазин одежды Cherry Land Shop, шоу-румы которых активно развиваются в Киеве, Харькове, Днепре и Житомире. Также она является моделью для одежды своего собственного шоу-рума.

Диана Милканова

23-летняя модная блогерша Диана Милканова после окончания школы переехала в Польшу. В Варшаве девушка поступила в университет и оттуда решила вести модный блог. В 2015 году Диана создала свой ютуб-канал, в котором рассказывала о повседневной жизни и секретах стиля и красоты. Сейчас там насчитывается больше миллиона подписчиков.

Кроме этого, особую популярность модница получила в инстаграме. У Дианы прекрасный вкус в одежде, поэтому она демонстрирует поклонникам стильные образы для любых событий.

Инфлюенсер множество раз попадала в хроники стритстайла на Неделях моды в Милане, сотрудничает со многими мировыми брендами и активно развивает собственный бренд одежды Diana Milkanova.

Татьяна Коздаева

Блогерша из Ивано-Франковска основала страницу в инстаграме в 2017 году. Ее блог сочетает в себе модную индустрию, сферу красоты и путешествия. В 2019 году Татьяна была признана самым влиятельным "Инфлюенсером года" по мнению экспертов Европейского Союза.

Инфлюенсер сотрудничает с крупными мировыми брендами (LVMH group, Dior, YSL, Givenchy, Tom Ford, Bulgari, Guerlain, Estée Lauder). Также она регулярно посещает Недели моды по всему миру и часто является гостьей front row на таких показах, как Max Mara, Sport Max, Philipp Plein, Alberta Ferretti и других.

Блогерша может похвастаться собственным брендом The Kode, который насчитывает в себе трендовые сумки и аксессуары.

Алина Френдий

Алина Френдий – известная блогерша из Тернополя. Девушка разбирается в стиле, поэтому заинтересовала аудиторию своими модными аутфитами. В этом году инфлюенсер прошла курс стилиста, и теперь еще больше делится с подписчиками модными образами.

Кроме этого, Алина Френдий – основательница, дизайнер и креативный директор украинского бренда одежды ТОТЕ. Молодая мама, жена и успешная бизнесвумен воплотила свое видение современного минималистичного стиля в коллекциях, которые полюбились украинским модницам с первого взгляда.

Маша Тимошенко

Девушка из Беларуси в 18-летнем возрасте стала "Мисс Гомель", впрочем вместо развития модельной карьеры через год переехала в Киев на учебу. В 2012 году она создала свой ютуб-канал, в котором рассказывала о красоте и моде.

Параллельно Маша развивала свою инстаграм-страницу, наполняя ее модными и трендовыми образами. Сквозь призму своей любви к fashion-индустрии Маша создала собственный бренд одежды NCYZIP.

Концепция бренда заключается в вещах-конструкторах, которые можно менять между собой. Одежда состоит из деталей, которые пристегиваются на молнию друг к другу так, как вы захотите, так куртка может стать комбинезоном, платьем, пальто или жилетом.