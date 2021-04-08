Американская актриса Деми Мур снялась для обложки Vogue Italia. 58-летняя знаменитость позировала для глянца в очаровательном наряде, в котором она позировала на показе новой кутюрной коллекции итальянского бренда Fendi.

Голливудская актриса появилась в апрельском номере на обложке итальянского именитого издания Vogue. Приглашенным редактором стал дизайнер Ким Джонс, который недавно возглавил женское направление одежды в Модном доме Fendi.

Интересно Пэчворк на пике популярности: вдохновляемся образами инстаграм-модниц

На обложке глянца Деми Мур позирует в образе, который вызвал немалый ажиотаж в сети. Пользователи активно обсуждали ее необычную внешность после открытия показа Fendi. Линия скул знаменитости была неестественной. Лицо Деми настолько озадачило публику, поэтому пользователи в сети начали писать о том, что Мур сделала пластическую операцию.

Актриса никак не комментировала подобных заявлений, однако впоследствии опубликовала фото, на котором выглядела так, как и раньше. Поклонники звезды отметили, что, вероятно, ей прямо перед выходом на подиум визажисты сделали неудачный макияж.

На обложке издания Vogue Italia Деми Мур позировала в черном костюме от Fendi с глубокой зоной декольте. Ее длинные волосы заплели в лаконичную прическу, дополнив look дерзкими украшениями из камней и подвесок. Перед камерой фотографа актриса предстала с книгой в руках, демонстрируя аристократические манеры.

Темой показа Fendi стало творчество писательницы Вирджинии Вульф. Эту концепцию Джонс воплотил на обложке. На фото Деми позирует с редким изданием из личной коллекции Джонса – романом "Орландо", которое писательница когда-то подарила своей возлюбленной Вите Секвилл-Уэст.

"Мне нравится быть в этом волшебном приключении и путешествии с тобой, Ким. Я в ожидании от того, куда это нас приведет, и от того, как раскроется следующая глава", – подписала кадр Деми Мур в своем инстаграме.