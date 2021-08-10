86-летняя Мария-Луиза и ее 87-летний муж Рене Глемарец демонстрируют на себе одежду, которую шьет их внук, модельер Флорентино Глемарец для собственного бренда EGONlab.

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После того, как бабушку и дедушку начали узнавать на улицах Парижа, а о стильных парных аутфитах написали ведущие глянце, дизайнер привлекает родных к съемкам рекламных кампаний.

Впервые пара вышла в свет в одинаковых комплектах белого и красного цвета. Бабушка позировала перед камерами в красном пальто и высоких сапогах на завязках. Дедушка примерил шорты-бермуды с белым пальто, довершив образ такими же вязаными сапогами. Пенсионеры не забывали о безопасности, поэтому оба надели защитные белые маски, а свои образы дополнили солнцезащитными очками.



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram

В интервью The Guardian дизайнер рассказал, что его родственники всегда любили моду.

"Дедушка всегда мечтал быть в центре внимания. Они с бабушкой часто приходят в нашу студию во время процесса создания новых коллекций, и однажды вечером им захотелось все примерить на себя. Так они стали нашими музами. Они самые большие поклонники нашей марки. Бабушка и дедушка всегда готовы экспериментировать с новыми образами", – отметил Флорентино Глемарец.

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По информации издания, в прошлом Мария-Луиза была продавщицей в киоске печати, а Рене – моряком. Флорентин Глемарец заверил, что они никогда не имели отношения к моде, однако сейчас пара является лицом осенне-зимней коллекции 2021/2022 года итальянского бренда уличной одежды Sergio Tacchini.

Пара не только стильно одевается, но и придумывает общие парные образы. Так, стритстайл-фотографы сняли стариков в пальто и брюках одинакового покроя, когда они отправляются за покупками в спортивных костюмах от одного из брендов.



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram

Кроме этого, они решились надеть куртки-косухи и кожаные штаны. Бабушка красовалась в изделии усыпанном розовыми цветами, а дедушка комфортно чувствовал себя в аутфите с шипами. Супруги следит за трендами, поэтому прогулялись по улицам Парижа в куртке и тренче в принт зебры.



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram

Пользователей инстаграма восхищают не только их безупречные аутфиты, но и теплые отношения, которые они сохранили до старости. На многих кадрах бабушка с дедушкой держат друг друга за руку и демонстрируют любовь, которую пронесли через годы.



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram



Стильная французская супружеская чета / Фото из инстаграма Voguegram