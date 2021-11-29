Совместная коллаборация ЦУМа и бренда GUDU, который в этом году презентовал новую форму для авиакомпаний SkyUp представил коллекцию, посвященную сильным и независимым женщинам.

Обратите внимание Надя Дорофеева на премьеру фильма "Дом Гуччи" пришла в скромной одежде

Каждое изделие из коллекции призвано подчеркнуть характер и индивидуальность женщины с помощью идеального кроя, необычных фактур и интересных деталей. Во время создания одежды за основу взяли моду 80-х.

Я обожаю, когда женщина не боится быть собой и проявлять характер. Этой коллекцией я хотел показать, что каждая может быть одновременно и строгим шефом, и самой яркой девушкой на танцплощадке,

– отметил дизайнер.

Капсула представлена изящными жакетами с акцентом на сложноскроенные рукава и практичный трикотаж с небанальными визуальными эффектами, формальные брючные двойки и дерзкие мини-платья, расшитые блестками, пальто, которые очерчивают фигуру, и полупрозрачные блузки.

Призер олимпийских игр Дарья Белодед позировала перед камерой фотографа Артура Верховецкого в широких штанах клеш, удлиненном худи с надписями, платье-жакете, сером твидовом костюме и в эффектной коричнево-черной юбке плиссе.



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue



Дарья Белодед стала лицом коллекции GUDU x TSUM / Фото из Vogue