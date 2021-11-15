По сюжету главная героиня, которую сыграла Оливия Коулман, отправляется в отпуск на море. Там она наблюдает за молодой мамой Ниной, которую сыграла Дакота Джонсон. Внезапно становится ясно, что девушке грозит опасность, поэтому случайная знакомая решает помочь ей.

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Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 31 декабря 2021 года, впрочем, сейчас премьеры проходят в разных штатах США, куда Дакота Джонсон ездит вместе со съемочной группой.

В Калифорнии голливудская актриса представила фильм в стильном аутфите. Знаменитость надела чёрный топ с вырезами, дополнив его костюмом серого цвета. Дакота надела классические брюки и удлиненный маскулинный жакет.

Свой аутфит актриса дополнила черными туфлями на каблуке. Среди аксессуаров она выбрала кулон из черного камня на цепочке и массивное кольцо. Актриса распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж, накрасив губы вишневой помадой.



Модный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images



Модный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images