Дакота Джонсон снялась в особой фотосессии для глянца Town And Country: эффектные кадры

Американская актриса, звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снялась для глянца Town And Country. Знаменитость позировала для номера страниц на декабрь 2021 – январь 2022.

В этом году Дакота сосредотачивает все свое внимание на презентации фильма "Потерянная дочь", в котором сыграла одну из главных ролей. По сюжету, главная героиня, которую сыграла Оливия Коулман, отправляется в отпуск на море. Там она наблюдает за молодой мамой Ниной, которую сыграла Дакота Джонсон. Внезапно становится понятно, что девушке угрожает опасность, поэтому случайная знакомая решает ей помочь.

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Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Netflix 31 декабря 2021 года, а пока интерес к фильму подогревают модные выходы звезды и фотосессии глянцам. Фотографом актрисы для глянца Town And Country стала Аманда Демме, а за стиль отвечали Кейт Янг и Тарин Босси.

32-летняя звезда перед фотокамерами позировала в роскошном наряде. Она примерила бюстье Gucci и кутюрные брюки с бахромой. Ее образ дополняли перстни от Tony Duquette. Также знаменитость примерила красную рубашку в цветы и синюю юбку от марки Carolina Herrera.

Перед камерой звезда позировала в черно-белой шубе от Gucci и блестящих перчатках. Ее аутфит дополняли черные босоножки. Дакота надела многоярусное черное платье и лакированные босоножки на массивной платформе, разноцветное платье с украшениями от Van Cleef & Arpels.



Стильная фотосессия Дакоты Джонсон / Фото из Town And Country



Стильная фотосессия Дакоты Джонсон / Фото из Town And Country



Стильная фотосессия Дакоты Джонсон / Фото из Town And Country



Стильная фотосессия Дакоты Джонсон / Фото из Town And Country



Стильная фотосессия Дакоты Джонсон / Фото из Town And Country