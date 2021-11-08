Знаменитая дочь пришла на праздничный обед и премьеру фильма от Netflix со своей звездной мамой Мелани Гриффит. 32-летняя актриса символически пригласила на показ свою маму, поскольку в ленте рассказывается об отношениях молодых мам со своими маленькими детьми.

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Дакота для светского выхода выбрала бежевый штанный костюм от своего любимого бренда Gucci из новой коллекции весна – лето 2021. Под низ актриса надела черную рубашку с глубоким вырезом, а дополнили ее аутфит темно-вишневые лоферы.



Дакота Джонсон на премьере фильма "Потерянная дочь" / Фото с Getty Images

Знаменитая звездная мамочка 73-летняя Мелани Гриффит надела классическую черную водолазку, которую соединила с трендовыми черными брюками. Сверху она надела длинный кожаный плащ.



Дакота Джонсон с мамой на премьере фильма "Потерянная дочь" / Фото с Getty Images

По сюжету фильма "Потерянная дочь", главная героиня, которую сыграла Оливия Коулман отправляется в отпуск на море. Там она наблюдает за молодой мамой Ниной, которую сыграла Дакота Джонсон. Внезапно становится понятно, что девушке угрожает опасность, поэтому случайная знакомая решает ей помочь.

Трейлер фильма "Потерянная дочь": смотрите онлайн