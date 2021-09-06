Голливудская актриса очаровала гостей в безупречном платье от итальянского модного дома Gucci.

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Эксклюзивно для знаменитости платье сшил креативный директор бренда и ее близкий друг Алессандро Микеле. Именно он сопровождал Дакоту Джонсон на красной дорожке перед премьерой фильма.

Образ Дакоты Джонсон

Актриса надела на красную дорожку Венецианского кинофестиваля "голое" длинное платье. Изделие телесного цвета из полупрозрачного тюля дизайнер расшив камнями и кристаллами. Элегантности платью добавила серебряная бахрома из мерцающих камней и плечи эполеты.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Дакота Джонсон решила не добавлять никаких аксессуаров к платью. Она позировала перед камерой с легкими локонами и нежным макияжем. Визажисты нарисовали глаза золотистыми тенями, а губы – коричневой помадой.

Кинокритики отмечают, что фильм, в котором Дакота Джонсон сыграла одну из главных ролей претендует на главную награду Венецианского кинофестиваля. Фильм режиссера Мэгги Джилленгола основан на одноименной новелле Элены Ферранте.

По сюжету, главная героиня, которую сыграла Оливия Коулман отправляется в отпуск на море. Там она наблюдает за молодой мамой Ниной, которую сыграла Дакота Джонсон. Внезапно становится понятно, что девушке угрожает опасность, поэтому случайная знакомая решает ей помочь.



Роскошный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images



Роскошный образ Дакоты Джонсон / Фото Getty Images



Алессандро Микеле и Дакота Джонсон / Фото Getty Images