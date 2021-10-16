32-летняя манекенщица и бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret – одна из самых стильных моделей современности. Ежедневно блондинка показывает в своем инстаграме впечатляющие аутфиты, которыми вдохновляются 7 миллионов модниц со всего мира.

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Недавно молодая мамочка решила примерить босоножки из новой коллаборации Рози Хантингтон-Уайтли с итальянским брендом Gia. Она создала достаточно легкий образ, который трудно примерить осенью, впрочем, как всегда, очень стильный и интересный.

Новый наряд Эльзы Хоск

Модель надела белую базовую футболку, примерив сверху винтажную рубашку размера оверсайз. Дополнением стали брюки с интересным принтом бело-голубого цвета. Бюджетное изделие за 2 тысячи гривен Эльза украсила черным ремнем с золотой пряжкой от бренда Hermes за 107 тысяч гривен.

Стильный образ дополнили карамельные босоножки на каблуке с квадратным носком от Рози Хантингтон-Уайтли и сумка шоколадного оттенка Horsebit от Gucci. Цена винтажной модели 1955 года составляет 76 тысяч гривен. Эльза распустила волосы, а на лице сделала любимый макияж в коричневых тонах.



Интересный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Интересный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели