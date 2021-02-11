Даже несмотря на то, что за окном только началась лютая зима с морозами и метелями, все равно в календаре весна приближается. Инстаграм-инфлюэнсеры и streetstyle-звезды советуют обратить внимание на цветочный принт с ромашками, хризантемами, маргаритками и ирисом.

Модный цветочный принт активно вводит в свой гардероб датская модница Эмили Синдлев, испанка Бланка Миро, Перниль Розенкильд, Каролина Далл, певица Дуа Липа и Голзи.

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Не дожидаясь весны, девушки уже зимой начали надевать соответствующие наряды с цветочным принтом. Цветы украшают не только брюки, юбки, шелковые блузы, кардиганы, но и сумки с лоферами.

Модные инфлюэнсеры советуют дополнять такой милый наряд подходящими аксессуарами: надевайте трендовые чокеры с разноцветными камнями, как делает это Перниль Розенкильд, или золотые кольца по примеру Бланки Миро.

Лучше всего с цветочным принтом сочетаются популярные ботинки-челси, которые завоевали популярность еще осенью. Если ваш весенний гардероб заполнен базовыми оттенками, то цветочный принт станет прекрасным ярким дополнением.