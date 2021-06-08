Цветочные платья – тренд этого сезона: на какие фасоны нужно обратить внимание

В этом сезоне особую популярность приобретают платья с цветочными принтами. Их уже успели примерить множество мировых знаменитостей, среди которых Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Оливия Палермо и другие. Стилисты советуют модницам пополнить свои гардеробы платьями именно с флористическими узорами.

Дизайнеры любят растительные орнаменты, поэтому каждый сезон внедряют этот принт в свои коллекции.

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В этом сезоне в центре внимания оказались платья, усыпанные мелкими полевыми мотивами, крупными бутонами, цветастой вышивкой, и модели, сочетающие несколько видов узоров.

Полевые цветы

Платья с полевыми узорами дизайнеры в весенне-летних коллекциях используют чаще всего. Чтобы образ имел более интересный вид, можно поиграть с фактурами, сочетая цветочные платья или сарафаны с грубыми ботинками или кожаными лоферами.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Вышитые цветы

Платья с вышитыми флористическими узорами – хорошая альтернатива образам из цветастых тканей. Модный дом Christian Dior представил полупрозрачное мини-платье из нежного шифона и шелка. На трикотажных платьях Valentino расцвели крупные бутоны роз, а на нарядных платьях Elie Saab появились разноцветные цветы из блесток.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Большие бутоны

В этом сезоне дизайнеры также представили платья с крупногабаритными цветастыми узорами. На элегантных изделиях появились бутоны роз, фиалок, пионов и васильков. Valentino представили легкие платья в разнообразных оттенках – от желтого до красного, а Carolina Herrera показали цветастый мини-сарафан с объемным бантом.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Живопись

Живописные орнаменты, будто срисованные с картин известных художников, украсили платья многих брендов. Плавные переливы красок, абстрактные флористические мотивы и легкие акварельные мазки развевались в коллекциях Kenzo, Jason Wu и Marchesa Notte.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Цветастые паттерны

Десятки цветочных бутонов, которые симметрично повторяют один общий рисунок на платье, представляют собой флористические паттерны. Пропорционально размещенные растительные орнаменты украсили нежное платье Chloe, а Erdem выпустили несколько романтичных цветастых платьев с завышенной линией талии и объемными рукавами.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Пэчворк

Лоскутная техника шитья является ультра популярной в этом сезоне, и касается она не только денима. Бренды начали соединять кусочки тканей, чтобы получился образ, в котором могут легко встретиться полевые соцветия.

Бренд Dolce & Gabbana использовал остатки тканей со знаковыми узорами марки из предыдущих коллекций, создав настоящий шедевр.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue

Черные платья

Цветастые черные платья – самый драматичный тренд весны. Carolina Herrera предлагает надевать в этом сезоне платье в пол с объемными рукавами и широким поясом. Erdem предлагают присмотреться к черному сарафану, который можно надеть под блузки или футболки.



Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue