Цветочные платья – тренд этого сезона: на какие фасоны нужно обратить внимание
В этом сезоне особую популярность приобретают платья с цветочными принтами. Их уже успели примерить множество мировых знаменитостей, среди которых Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Оливия Палермо и другие. Стилисты советуют модницам пополнить свои гардеробы платьями именно с флористическими узорами.
Источник:Vogue
Дизайнеры любят растительные орнаменты, поэтому каждый сезон внедряют этот принт в свои коллекции.
Читайте также Туфли Prada – самая любимая обувь инфлюэнсеров: как они выглядят
В этом сезоне в центре внимания оказались платья, усыпанные мелкими полевыми мотивами, крупными бутонами, цветастой вышивкой, и модели, сочетающие несколько видов узоров.
Полевые цветы
Платья с полевыми узорами дизайнеры в весенне-летних коллекциях используют чаще всего. Чтобы образ имел более интересный вид, можно поиграть с фактурами, сочетая цветочные платья или сарафаны с грубыми ботинками или кожаными лоферами.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Вышитые цветы
Платья с вышитыми флористическими узорами – хорошая альтернатива образам из цветастых тканей. Модный дом Christian Dior представил полупрозрачное мини-платье из нежного шифона и шелка. На трикотажных платьях Valentino расцвели крупные бутоны роз, а на нарядных платьях Elie Saab появились разноцветные цветы из блесток.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Большие бутоны
В этом сезоне дизайнеры также представили платья с крупногабаритными цветастыми узорами. На элегантных изделиях появились бутоны роз, фиалок, пионов и васильков. Valentino представили легкие платья в разнообразных оттенках – от желтого до красного, а Carolina Herrera показали цветастый мини-сарафан с объемным бантом.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Живопись
Живописные орнаменты, будто срисованные с картин известных художников, украсили платья многих брендов. Плавные переливы красок, абстрактные флористические мотивы и легкие акварельные мазки развевались в коллекциях Kenzo, Jason Wu и Marchesa Notte.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Цветастые паттерны
Десятки цветочных бутонов, которые симметрично повторяют один общий рисунок на платье, представляют собой флористические паттерны. Пропорционально размещенные растительные орнаменты украсили нежное платье Chloe, а Erdem выпустили несколько романтичных цветастых платьев с завышенной линией талии и объемными рукавами.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Пэчворк
Лоскутная техника шитья является ультра популярной в этом сезоне, и касается она не только денима. Бренды начали соединять кусочки тканей, чтобы получился образ, в котором могут легко встретиться полевые соцветия.
Бренд Dolce & Gabbana использовал остатки тканей со знаковыми узорами марки из предыдущих коллекций, создав настоящий шедевр.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Черные платья
Цветастые черные платья – самый драматичный тренд весны. Carolina Herrera предлагает надевать в этом сезоне платье в пол с объемными рукавами и широким поясом. Erdem предлагают присмотреться к черному сарафану, который можно надеть под блузки или футболки.
Трендовые цветочные платья этого сезона / Vogue
Поделиться новостью