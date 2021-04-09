Светская львица и нью-йоркская модница не является активным пользователем инстаграма, да и в целом не так часто появляется под прицелом камер, как раньше, однако знаменитость все же решила опубликовать фото в платье, которое в этом сезоне будут носить все.

Если ваша юность пришлась на 2000-е, то, вероятно, вы вспомните реалити-шоу The City, о молодых девушках, которые переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в модной индустрии. Одной из них была Оливия Палермо. Девушка стала стилистом и начала приковывать своими образами внимание всех стритстайл-фотографов.

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В своем личном профиле в инстаграме, за которым следят свыше 6 миллионов пользователей, Оливия опубликовала фото в платье принта мильфлер от норвежского бренда by TiMo.

Считается, что именно этот принт является одним из самых женственных. Французское название mille fleur означает россыпь цветов и ягод. Всеми любимая расцветка в мелкий цветочек особенно популярна весной и летом, а в этом сезоне такие платья станут ультратрендовыми.

Оливия надела в офис длинное розовое цветочное платье с объемными рукавами и юбкой плиссе. Такое изделие прекрасно подчеркивает фигуру и делает образ праздничным и непринужденным одновременно.

35-летняя икона стиля завязала волосы в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж. С помощью стиля smokey eyes она сделала яркий акцент на глазах, благодаря чему взгляд получил невероятную выразительность. Губы Палермо накрасила коричневой помадой. Аутфит модница дополнила лаконичным бежевым часами на руке и перстнем.

"Полюбите офис с открытым пространством в такой прекрасный весенний день Нью-Йорка, как сегодня!", – написала Оливия Палермо.

Поклонники написали фешионисте в комментариях множество приятных слов, засыпав Оливию комплиментами.

"Ты всегда будешь такой хорошенькой";

"Волшебная";

"Как ты красиво выглядишь в нашем платье. Посылаем много любви из Осло";

"Удивительный вид";

"Цвет платья вам очень идет";

"Красавица невероятная".



Безупречный образ Оливии Палермо / Фото из инстаграма