На создание одежды для нового сезона дизайнер вдохновлялся архивными работами иллюстратора Антонио Лопеса, с которым ранее сотрудничал Карл Лагерфельд.

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Известно, что в 1983 году дизайнер нанял известного иллюстратора для того, чтобы он создал логотип для Fendi и разработал приглашение для его одноименного бренда. Нынешний креативный директор Ким Джонс говорит, что ему удалось найти тот же логотип и перенести его на колготки и кимоно с яркими полосами как повторяющийся шрифт.

Чтобы наполнить свою коллекцию творчеством Антонио Лопеса, Джонс позаимствовал мотивы мазков из последних работ в карьере иллюстратора и нанес их на платья и жупаны.

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Впрочем много образов остались без иллюстраций, включая белоснежные костюмы, атласные изделия и удлиненные жакеты. Но даже без архивных принтов, коллекция перекликалась с эстетикой того времени, в котором работал Лопес.

Белоснежные монохромные образы перетекали в яркие цвета и завершились черными выходами в платьях, свободных жакетах и расслабленных брюках. Особого внимания заслуживают цветные шубы и меховая обувь, которые изготовлены из переработанного меха, овечьей шерсти или из перьев.



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue



Коллекция Fendi весна – лето 2022 / Фото из Vogue