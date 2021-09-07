В цвете Bubble gum: Юлия Санина показала роскошный образ от бренда Nadya Dzyak

Украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с поклонниками новыми снимками. Она в очередной раз продемонстрировала роскошный образ в наряде от украинского дизайнера.

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина для каждого концерта выбирает необычный образ. В этом ей помогают визажист и стилист Слава Чайка и мастер причесок Виталий Дацюк.

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Для появления перед публикой артистка всегда готовит что-то очень интересное и эффектное. На этот раз Юлия предстала перед камерой с розовыми волосами и белоснежным аутфитом.

Юлия Санина для своей концертной деятельности, телевизионных съемок или фотосессий всегда выбирает одежду от украинских дизайнеров. Солистка группы The Hardkiss часто выбирает наряды от бренда Kir Khartley, Darja Donezz, VALERY KŌVALSKA, Frolov и многих других. Накануне для своего концерта знаменитость примерила наряды от украинской дизайнеры Нади Дзяк.

Образ Юлии Саниной

Все звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.

Певица позировала перед камерой в белоснежной блузе с плиссированными рукавами и декором на передней планке. Стоит такая вещь на сайте 11 900 гривен. Дополнили образ молочные брюки из новой коллекции с белым поясом.

Наибольшее внимание привлек не стильный образ певицы, а ее новая прическа. Личный стилист знаменитости решил довершить аутфит розовым париком цвета жевательной резинки. Эффектную прическу довершал роскошный макияж smoky eyes и красная помада на губах.



Безупречный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



Безупречный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма

Реакция сети на образ Юлии Саниной