Pantone ежегодно объединяет экспертов из разных стран, и после нескольких дней групповых встреч выбирается цвет года. В следующем году этот цвет будет играть значительную роль в различных областях, таких как дизайн и мода.

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Сайт института отметил, что этот цвет стимулирует личную изобретательность и творчество. По мнению создателей Very Peri демонстрирует беззаботную уверенность и смелое любопытство.



Very Peri – главный цвет 2022 года / Фото из инстаграма Beandshow

Его задача – помочь "принять изменившийся ландшафт возможностей". Peri в персидской мифологии – это изящные крылатые духи, известные своей красотой и ветреностью.

"Цвет года отражает глобальные инновации и происходящие преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, привлекать и общаться, сложность этого нового синего тона с красно-фиолетовым оттенком подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", – отметила вице-президент Институт цвета Pantone, Лори Прессман.



Very Peri – главный цвет 2022 года / Фото из инстаграма Beandshow

Напомним, в 2021 году Pantone назвал два главных цвета – Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый). Сочетание этих цветов институт охарактеризовал как "вдохновляющие и дающие надежду".