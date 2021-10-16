Из истории жизни и творческого пути Александра Маквина, он запомнился так называемым "хулиганом" в мире моды, а его эпатажные шоу мало кому хватит смелости повторить сейчас. Чтобы делать то, что было в его силах, мало быть просто хорошим дизайнером и делать красивые образы, – это талант с рождения и полная свобода самовыражения, которую осилит не каждый.

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Феноменом Александра стали его эпатажные шоу, которые мало назвать модным показом, это – настоящий театр, глубокий перформанс продуманный до деталей. "У меня здесь вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы люди уходили из моих шоу и их тошнило", – так говорил о своих показах дизайнер, который умер в 2010 году из-за суицида.

Новое дыхание от Сары Бертон

Сейчас креативный директор бренда Сара Бертон. На показе весна – лето 2022 в этом году были представлены наряды ее авторства. Шоу провели на крыше автостоянки в Лондоне, главной локацией стал стеклянный купол в виде мыльного пузыря, где был размещен сам подиум.



Подиум шоу Alexander McQueen в Лондоне / Фото с инстаграма бренда

Звание главной модели сезона подтверждает Наоми Кэмпбелл – она закрывала показ Alexander McQueen.

Почти все платья были отсылками к старым коллекциям бренда, сохраняя стиль и саму концепцию одежды. К примеру, вышивки на платьях, которые видели еще на показах весна-лето 2000 года Eye, или платье из тафты, украшенное в технике тай-дай – отсылка к коллекции 1995 Dante.

После показа бренд получил много неоднозначных отзывов от модных экспертов о том, что это уже не уровень Александра Маквина, и что мода умирает вместе с гениями.

Автор: София Бигайло