Уже в это воскресенье, 14 февраля, влюбленных ждет замечательное романтическое время – День святого Валентина. Мужчины часто думают над тем, какой подарок выбрать любимой и чем можно ее поразить. Fashion 24 собрал в материале трендовые варианты одежды, которые точно никого не оставят равнодушными.

День святого Валентина – это прекрасная возможность в очередной раз сказать любимой о своих чувствах, устроить сюрприз и вручить подарок, который она с удовольствием будет носить.

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К охапке цветов и сладостей предлагаем выбрать еще одну составляющую подарка для вашей любимой.

Аксессуары

Цепочки на шею

Возможно, лучшие друзья девушек – это бриллианты, но точно не в этом сезоне. На модном Олимпе прочно закрепился тренд на позолоченные и серебристые цепочки, поэтому такой аксессуар идеально подойдет вашей избраннице для создания стильных образов.

Модные фешионисты уже надевают несколько цепочек на шею, и если не сможете выбрать что-то одно – берите несколько, но в одном оттенке. Хотя и стоит отметить, что некоторые стилисты одобрительно относятся к сочетанию золота и серебра, но делать это надо очень умело, ведь можно легко испортить образ.

Кепка

Уже весной среди головных уборов новое пополнение – кепка-бейсболка. Звезды инстаграма уже начинают ее активно носить. Бейсболка органично впишется в гардеробы модниц, поэтому для подарка идеально подойдет кепка в классических оттенках – черном, белом, бежевом. Ваша девушка точно найдет ей применение.

Одежда

Розовый жакет

Розовый цвет в новом сезоне завоевывает особую популярность. Наряд в этом цвете можно найди в любых элементах гардероба. Конечно, выбирать вам, но мы советуем сделать ставку на жакет розового цвета. Его можно надевать с трендовыми кожаными брюками, джинсами, бермудами или яркими лосинами.

Зеленый элемент гардероба

Зеленый цвет считается одним из самых модных оттенков весенне-летнего сезона. Одежда всех переливов зеленого подойдет и для офисных будней, и для вечернего выхода. Если ваш любимый следит за трендами, то точно знает, что модный зеленый – в центре внимания всех модниц инстаграма. Выберите головной убор, сумку, шарф, свитер, или блузку в этом цвете.

Пижама

Одеваться красиво нужно не только для прогулок, но и дома. К примеру, интересная пижама станет приятным сюрпризом, в котором ваша избранница будет чувствовать себя уютно и комфортно. Бразильская модель на своем примере показывает пижаму из шелковых брюк и укороченной темной рубашки с широкими рукавами.

Сумка

Советуем вам остановить свой выбор на сумке-багете. Если такой у вашей любимой еще нет, то вы точно угадаете с подарком, а если есть – поверьте, лишней она не будет.

В масс-маркетах и интернет-магазинах найти сумку такой модели можно на любой вкус. Интересно выглядит модель с различными ремешками, цепочками и заклепками, однако не менее стильно выглядит обычная лаконичная модель в черном цвете.

Обувь

Побалуйте любимую невероятными туфлями Tina x Kachorovska. Обувь сделана из специального износостойкого сатина, легкого в уходе. Ее можно чистить обычным мыльным раствором. А резинка на ремешке сабо делает ее удобной для любого подъема стопы, сам ремешок вручную выложен камнями.