Для многих скандинавский стиль ассоциируется с минималистическими формами и спокойными оттенками. Впрочем, модницы Осло, Копенгагена и Стокгольма уже давно доказали, что они умеют вписывать яркие оттенки в свой гардероб.

Гардероб жительниц северных столиц часто состоит из большого количества верхней одежды, ведь в межсезонье погода бывает очень капризной.

Обратите внимание С чем носить белые джинсы и кожаные брюки этой весной: стильные образы от Кендалл Дженнер

Скандинавские фешионисты умеют сочетать кожаные куртки, тренчи, бомберы и пальто с платьями, джинсами, туфлями, блузами и самыми модными сумками.

Эмили Синдлев

Датскую streetstyle-звезду Эмили Синдлев часто сравнивают с Кэрри Брэдшоу, ведь в ее арсенале найдется одежда всех цветов и оттенков, которую она удачно между собой объединяет. Зеленый жакет она удачно миксирует с розовыми брюками, к карамельному платью подбирает голубые ботильоны, а салатовые неоновые жакеты комбинирует с синей водолазкой.

Тина Андреа

В весеннем гардеробе стилист Тина Андреа делает ставку на классические черно-белые оттенки. Выдержанные образы она разбавляет с помощью ярких элементов.

К монохромному белому аутфиту она подбирает сумку Bottega Veneta The Mini Jodie зеленого цвета, а к черному костюму, состоящему из широких брюк и объемных брюк удачно подбирает акцентные детали – белые кроссовки, белую сумку-клатч и резинку в трендовый принт зебры.

Перниль Тейсбек

За инстаграм-страницей датской модницы следит 1 миллион пользователей. Перниль преданная фанатка минимализма и на своем примере доказывает, что он может быть совсем не скучным. Чаще всего девушка одевается в фактурные жакеты, которые объединяет с леггинсами со штрипками, брюками с разрезами и базовыми джинсами.

Дария Баранник

Личный профиль в инстаграме норвежской модницы пропитан весенними аутфитами. В ее гардеробе есть несколько классических костюмов расслабленного кроя, шелковые юбки, блузки с объемными рукавами и комбинированные тренчи, которые она сочетает с сочными цветами.

По ее примеру, молочный наряд можно обыграть леопардовыми сапогами, молочный верх она миксирует с красными брюками и розовыми туфлями, а черные брюки с разрезами разбавляет салатовым жакетом.

Матильда Геллер

Инстаграм Матильды Геллер – настоящий клондайк аутфитов, состоящих из классических вещей и спокойных оттенков. Несмотря на любовь к минимализму, ее образы всегда актуальны на вид. По примеру скандинавской модницы, этой весной стоит приобрести кожаную рубашку на завязках, свитер в полоску и твидовые балетки.