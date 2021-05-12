41-летняя Маша Ефросинина хорошо разбирается в моде и славится своей любовью к брендовым вещам. В ее гардеробе есть наряды от Prada, Dior, Gucci, Chloe, Louis Vuitton и других. Кроме этого, знаменитость также поддерживает украинских дизайнеров и выбирает наряды самых известных отечественных брендов.

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Недавно телеведущая выпустила интервью с Аланом Бадоевым на собственном ютуб-канале. Перед камерами знаменитость позировала в голубой рубашке от украинского бренда KARUNAS. В своей последней публикации в инстаграме Маша Ефросинина опубликовала целостный образ с рубашкой и брюками.

За инстаграм-страницей знаменитости следит 1,5 миллиона человек. Модницы любят следить за аутфитами Ефросининой, ведь она часто демонстрирует свои последние новинки и радушно делится фотографиями со своими фанатами.

Образ Маши Ефросининой

Телеведущая надела на прогулку белую базовую футболку, которую дополнила голубой кожаной рубашкой с карманами и штанами на резинке. Яркий образ знаменитость дополнила обувью от Dior.

Маша Ефросинина завязала волосы в хвост и дополнила аутфит золотой цепочкой с кулоном и черными солнцезащитными очками.

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