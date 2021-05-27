Что надеть на последний звонок 2021: лучшие образы, которые легко повторить

Учебный год уже подошел к концу, так что завтра, 28 мая, школьники и выпускники готовятся к последнему звонку. Не все школы будут проводить торжественные мероприятия в связи с эпидемической ситуацией, однако это не мешает прийти в школу в стильном образе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, проведение последних звонков в школах варьируется. Из-за внесенных коррективов в школьный процесс, некоторые школы завершают обучение уже завтра, 28 мая, другие же 4, 9 и даже 11 июня.

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Несмотря на обновленный формат, последний звонок все же состоится, поэтому Fashion 24 предлагает выбрать для себя праздничный аутфит, который вы можете примерить в школу в последний учебный день или же стильно одеться на онлайн-встречу с одноклассниками. Образы подходят для школьников средней и старшей школы.

Вышиванка

Традиционную украинскую вышиванку школьницы могут совместить с черной юбкой. Она может быть длины мини или миди, из стильной экокожи или на запах. Также, вышиванку можно совместить со штанами палаццо черного цвета. К юбке выбирайте обувь на низком ходу, а со штанами одевайте туфли на небольших каблуках.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка

Вышитое платье

На последний звонок выбирайте белое вышитое платье. Данное изделие является самодостаточным, поэтому его стоит дополнить лишь несколькими деталями. Если на улице будет тепло и погода позволит надеть открытую обувь, то платье можно сочетать со стильными босоножками. В противном случае надевайте стильные мюли или балетки, которые прекрасно подходят к платьям.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка

Рубашка

На последний звонок выбирайте белоснежную рубашку классического кроя. Белую рубашку надевайте с юбкой-карандашом или классическими штанами. Рубашка может быть из хлопка, шифона или шелка. Выбирать можно любую модель – приталенную, свободную, с длинным рукавом или коротким.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка



Иллюстративные фото образов для последнего звонка

Блуза

Белая блуза лаконичного кроя или со стильным бантом прекрасно сочетается с короткой юбкой. Блуза молочного цвета станет идеальным дополнением к белым брюкам. Дополните стильный образ минималистичными балетками или лоферами с белыми носками. Будет смотреться такой аутфит необычайно стильно.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка

Костюм

В гардеробах школьников средней и старшей школы точно найдется черный, или синий костюм, или школьная форма. Рекомендуем на последний звонок одеть под блузу или рубашку комбинацию с юбкой или брюками. Сверху не забудьте одеть жакет.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка

Сарафан

Одевайте стильные сарафаны черного цвета с белой базовой футболкой, рубашкой, блузой или водолазкой. Сочетайте образ с лоферами, балетками, если надеваете изделие на длинный рукав. Если под сарафан вы надеваете белую футболку – можете одевать босоножки или сандалии.



Иллюстративные фото образов для последнего звонка