Стильный архитектор очаровала своих поклонников безупречным летним образом.

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Жюли известна своим минималистичным и сдержанным стилем в одежде. Ее гардероб состоит из пастельных цветов, которые она удачно сочетает между собой.

Феррери является прекрасным примером того, как надо правильно носить трендовые вещи. При создании образа Жюли добавляет в аутфит лишь один элемент гардероба, который на данный момент является ультрапопулярным.

Так, модный инфлюенсер, которая проживает на острове Корсика в солнечном городе Аяччо, показала на себе трендовый летний костюм, состоящий из рубашки на длинный рукав и шорт.

Трендсеттеры уже показывают на своих фотографиях стильные образы, которые они составляют благодаря костюму, который летом будет мегапопулярным. Шведская модель Эльза Хоск недавно примерила вязаный костюм, а Жюли выбрала изделие из легкого материала и более расслабленного кроя.

Костюм молочного цвета модница соединила с белыми сланцами, широкой соломенной шляпой и знаковой сумкой-тоут от Jacquemus, которая стоит 9 тысяч гривен.

Француженка завязала волосы в пучок белой объемной резинкой и довершила образ черными солнцезащитными очками и минималистичными золотистыми украшениями.

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