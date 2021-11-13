В своих образах Алекс придерживается простой гаммы. Секрет ее роскошных аутфитов – грамотный баланс между простотой и функциональностью.
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Француженка признается, что при выборе вещей она руководствуется тремя правилами: простота, идеальный крой и актуальность. Блогерша, чьи образы сохраняют себе в закладки почти миллион людей, следит за трендами, однако пытается приобрести такие вещи, которые будут актуальны сегодня, завтра и еще через несколько лет.
Между прочим, этим правилом пользуются почти все француженки, поэтому их стилю модницы со всего мира поют оды.
Ее осенний гардероб состоит из классической цветовой гаммы: черный, серый, молочный и коричневый.
На прогулку модница выбирает базовые голубые джинсы, белые кроссовки, бейсболку, разбавляя классический ансамбль вещей яркой оранжевой курткой.
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы
На важные встречи Алекс надевает серый штанный костюм и базовую серую футболку, а чтобы образ не был слишком строгим, оранжевые туфли на каблуке служат ей ярким акцентом.
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы
Инфлюэнсерша дополняет свои аутфиты вневременными базовыми сумками и солнцезащитными очками. Ее будничный образ состоит из серой водолазки и бежевых брюк, а кэжуальный look на основе синих джинсов и белых кроссовок она дополняет трендовым жакетом в вертикальную полоску.
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы
Алекс возвращает моду на красно-черную клетку, выбрав короткий бомбер. Стильный аутфит с белым трикотажным топом и вязаными шортами она дополняет модными жокейскими сапогами.
Модные образы Алекс Ривьер / Фото из инстаграма модницы