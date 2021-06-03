Леди Гага и раньше показывала свою благосклонность Versace, ведь снялась в рекламной кампании марки в 2014 году и даже посвятила песни ArtPop и Donatella Донателле Версаче – главному дизайнеру бренда. Известно, что все средства от продажи новой коллекции пойдут в фонд певицы Born This Way Foundation, который создан для поддержания психического здоровья молодежи ЛГБТК+.

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Яркая коллекция Versace будет состоять из белых и черных футболок, на которых написана фраза Born This Way и название бренда в радужных цветах, а также из интересного берета со знаменитым логотипом модной марки – Медузой.

"Versace всегда был лидером. Со времени Джанни, Донателлы, Аллегры, и до сих пор они празднуют прекрасные цвета любви, которые мы имеем. Мы все разные, а разное – это прекрасно. Спасибо Донателле за поддержку психического здоровья ЛГБТ+ и десятую годовщину Born This Way",

– написала в заметке Леди Гага.

К слову, в коллекции дизайнеры также представят копию кожаной куртки Versace, которую исполнительница Гага носила во время турне Born This Way Ball. "Кожанка" выполнена в специфическом дизайне, ведь имеет острые плечи и обшита металлическими деталями.