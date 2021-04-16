В честь 100 летия от основания бренда, Gucci представили новую коллекцию. Показ состоялся в актуальном онлайн формате и получил название Aria, что в переводе означает "воздух".

На изысканном онлайн-показе Aria, модельеры представили яркие оверсайз-куртки, классические пиджаки и жакеты, сумки, а также инкрустированные блестящими камнями костюмы.

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В совместной коллекции креативный директор Balenciaga, Демна Гвасалия и креативный директор Gucci Алессандро Микеле переосмыслили привычные силуэты брендов, дополнив их акцентами в виде двойного брендинга и монограмм.

Каждая коллекция Gucci является особенной по-своему, однако в Aria дизайнеры собрали не только современные тренды, но и коснулись славного прошлого бренда. Подиум для демонстрации вещей был возведен в клубе Savoy, как чествование лондонского отеля с аналогичным названием, где Гуччио Гуччи работал лифтером и вдохновился создать собственную модную марку.

Жокейские мотивы коллекции также имеют свое символическое значение. Во Флоренции Гуччи открыл мастерскую по изготовлению чемоданов, сапог и специальной одежды для конного спорта. Поэтому, такие атрибуты этого вида спорта как жокейский шлем, обувь с широким голенищем или наколенники, превратившиеся в наплечники стали новшеством бренда.

Особого внимания заслуживает красный бархатный костюм, которым открыли показ. Это была своеобразная благодарность Тому Форду, который раньше был креативным директором модного дома.

Показ Gucci Aria: смотреть онлайн