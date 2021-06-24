Самая популярная блогерша Италии отправилась на отдых в солнечную Грецию. Блондинка опубликовала много кадров, которые сделала на территории роскошного отеля. Кьяра сделала эффектные фотографии на фоне Средиземного моря и невероятно красивых растений.

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Образ Кьяры Ферраньи

Для отдыха знаменитость выбрала удобный наряд. Кьяра надела легкое летнее платье градиентного узора, состоящее из салатового, фиолетового и оранжевого цвета.

Блондинка завила легкие кудри, которые дополнила модными аксессуарами – двумя мини-крабиками по бокам салатового цвета, которые удачно вписались в аутфит. Итальянская блогерша нанесла на лицо насыщенный макияж: веки модница накрасила светло-зелеными тенями, а губы нарисовала коричневой жидкой помадой для губ.

Довершили образ знаменитость многочисленными золотыми цепочками на шее, перстнями и браслетами. Кьяра также не забыла о своем любимом аксессуаре – сумку. Жена итальянского исполнителя Fedez примерила новую мини-модель сумки Dior Lady бежевого цвета.

Летний аутфит молодая мама довершила красными сабо на каблуке от бренда Hermes, украсив одну ногу разноцветными браслетами.

Девушки, которые собираются на свидание, могут охотно выгулять милый образ Кьяры, который она примеряла в Греции. Такой аутфит зарядит вас позитивным настроем и поразит вашего избранника.

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