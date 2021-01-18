Голливудская актриса Анджелина Джоли появляется в объективах папарацци довольно часто во время шопинга. В воскресенье, 17 января, знаменитость заметили с 16-летней дочерью Захарой.

Звездная мама с дочкой сначала зашли за кофе в Starbucks, а затем зашли в магазин за свежей газетой, пишет Elle.

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Все кадры с Анджелиной Джоли во время прогулок быстро разлетаются по сети и создают большой ажиотаж среди ее сторонников. В частности, внимание привлекают аутфиты знаменитости.

Образ Анджелины Джоли

Для похода за покупками Джоли в очередной раз появилась в любимом черном аутфите. Для прогулки по Лос-Анджелесу актриса надела черные джинсы skinny, шифоновую блузку на завязках. Свой образ знаменитость дополнила черными короткими сапогами на каблуке и стильной кожаной сумкой.

Довершили звездный аутфит черное пальто с объемными карманами и защитная маска. Актриса активно пропагандирует ношение защитных масок и не выходит без них из дома.

Дочь Захара любит комфорт, поэтому для прогулки с мамой выбрала обычный серый свитшоты с капюшоном, синие брюки и черные кроссовки. Девушка заплела волосы в хвост и также надела защитную маску. Папарацци зафиксировали Джоли с дочерью в то время, когда они мило держались за руки.



Анджелина Джоли прогулялась с дочерью / Copyright