Черный – самый модный цвет независимо от сезона: волшебный образ показывает Эльза Хоск

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками новым фото, на котором показала маленькую дочку. Знаменитость, как всегда, предстала перед камерами в стильном наряде, захватив внимание многих модниц.

Эльза Хоск является одной из самых популярных шведских моделей. Девушку не зря называют иконой стиля, ведь она почти ежедневно умело демонстрирует свой вкус в одежде.

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Манекенщица чаще всего примеряет на себе яркую одежду. Она любит сочетать в одном аутфите разные цвета и оттенки, крайне редко появляясь перед камерой в черном наряде. Недавно Хоск показала black total look держа в руках маленькую доченьку Тууликки.

"Я люблю быть мамой", – написала Эльза в заметке.

Судя по инстаграму Эльзы, она полностью наслаждается материнством. Шведка часто показывает, как кормит кроху, или как она с ней играет или спит. С начала рождения дочери Эльза не стала скрывать ее лицо, поэтому почти сразу показала ее широкой аудитории.

Теперь молодая мамочка периодически показывает на фотографиях в инстаграме, как подрастает ее первенец, а вместе с тем демонстрирует новый аутфит.

Образ Эльзы Хоск

Новый аутфит Эльзы идеально подойдет для несолнечных, прохладных дней. Удобный и стильный образ вы можете примерить на себе для повседневных прогулок.

На серии кадров модель позировала в черной укороченной рубашке с объемными рукавами, которую соединила с черными брюками. Образ знаменитость разбавила коричневым ремнем на поясе.

Эльза надела черные ботинки и довершила аутфит минималистичной сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie. Знаменитость имеет несколько цветов любимой сумки. Чаще всего она позирует перед камерой с белым и зеленым аксессуаром.

Блондинка распустила вьющиеся волосы, сделав на лице нежный макияж: веки модель накрасила песочными тенями, обвела контур губ розовым карандашом и накрасила розово-лиловой помадой.

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Стильные образы Эльзы Хоск

Эльза Хоск показала эффектный байкерский образ;

Модель на День независимости США надела черную рубашку и цветную юбку;

Эльза Хоск показывает главный хит лета – купальник на длинный рукав.