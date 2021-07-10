Эльза Хоск является одной из самых популярных шведских моделей. Девушку не зря называют иконой стиля, ведь она почти ежедневно умело демонстрирует свой вкус в одежде.
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Манекенщица чаще всего примеряет на себе яркую одежду. Она любит сочетать в одном аутфите разные цвета и оттенки, крайне редко появляясь перед камерой в черном наряде. Недавно Хоск показала black total look держа в руках маленькую доченьку Тууликки.
"Я люблю быть мамой", – написала Эльза в заметке.
Судя по инстаграму Эльзы, она полностью наслаждается материнством. Шведка часто показывает, как кормит кроху, или как она с ней играет или спит. С начала рождения дочери Эльза не стала скрывать ее лицо, поэтому почти сразу показала ее широкой аудитории.
Теперь молодая мамочка периодически показывает на фотографиях в инстаграме, как подрастает ее первенец, а вместе с тем демонстрирует новый аутфит.
Образ Эльзы Хоск
Новый аутфит Эльзы идеально подойдет для несолнечных, прохладных дней. Удобный и стильный образ вы можете примерить на себе для повседневных прогулок.
На серии кадров модель позировала в черной укороченной рубашке с объемными рукавами, которую соединила с черными брюками. Образ знаменитость разбавила коричневым ремнем на поясе.
Эльза надела черные ботинки и довершила аутфит минималистичной сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie. Знаменитость имеет несколько цветов любимой сумки. Чаще всего она позирует перед камерой с белым и зеленым аксессуаром.
Блондинка распустила вьющиеся волосы, сделав на лице нежный макияж: веки модель накрасила песочными тенями, обвела контур губ розовым карандашом и накрасила розово-лиловой помадой.
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Стильные образы Эльзы Хоск
Эльза Хоск показала эффектный байкерский образ;
Модель на День независимости США надела черную рубашку и цветную юбку;
Эльза Хоск показывает главный хит лета – купальник на длинный рукав.