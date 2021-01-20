Черный – самый популярный цвет в мире. Он есть в гардеробе каждого человека, и уж так повелось, что наряды черного цвета мы надеваем чаще всего. И это не удивительно, так как черный – главный базовый цвет, поэтому именно с этим оттенком мы миксуем другие цвета и создаем целостный образ.

В мировой fashion-индустрии дизайнеры не используют ни один оттенок столь часто, как черный, пишет Harper's Bazaar. Этот цвет является универсальным, поэтому легко сочетается с чем угодно. Также стоит отметить, что черный уместен в любой ситуации – для рабочих будней и для романтического свидания.

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Черный цвет особенно актуален в холодное время года, когда погодные условия не позволяют носить светлые оттенки. Дизайнеры называют черный – цветом силы, горя, тайны и поэзии, а некоторые модельеры настолько полюбили этот цвет, что используют в своих коллекциях только его. Черный цвет стал хитом в коллекциях Йоджи Ямамото и Рика Оуэнса.

А вот Габриэль Шанель превратила маленькое черное платье в настоящую легенду. Теперь без такого платья не обходится гардероб ни одной девушки.

В мире есть множество не только поклонников черного цвета, которые массово скупают одежду только в темных оттенках и одеваются в него с ног до головы, но и противников, которые считают черный – скучным и занудным.

Однако модные специалисты отмечают, что этот цвет просто нужно уметь носить. По их словам, черный цвет дает огромное поле для экспериментов с кроем, фактурой и силуэтом. Образы с черным цветом никогда не будут скучными, если его удастся правильно стилизовать с формой и пропорциями.

Ваш total black может оживить обычный оверсайз, рукава-буфы или перетянутая ремнем талия. Вариантов разнообразить образ с использованием этого универсального оттенка – множество. А как правильно стилизовать черный цвет – знают инстаграм-модницы.

Стильные образы в черном цвете



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма



Как модницы носят черный цвет / Фото из инстаграма