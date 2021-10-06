Показ коллекции начался с черно-белого короткого мини-фильма, в котором снялись постоянные модели Chanel. Амбасадор бренда Лили Роуз-Депп примерила на себя роль фотографа, отдав дань уважения Лагерфельду, поскольку модельер часто фотографировал кампании марки сам.

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Гостями шоу легендарного Модного дома стали актриса Кристен Стюарт, модель Лили Роуз-Депп, Шарлотта Казираги и другие. Вся коллекция французского бренда наполнена историческими отсылка и оммажами. На показе звучала песня Freedom! '90 Джорджа Майкла, которая благодаря клипу неразрывно связана с эпохой супермоделей.

Креативный директор создала черно-белый наряд, в котором модели выходили на подиум. В весенне-летней коллекции 2022 представлены традиционные жакеты Chanel, платья из прозрачного материала и стеганые сумки с золотистыми цепочками.

Показ начался с купальников. Модели демонстрировали хит будущего сезона – цепочку на талии. Купальные изделия довершали многочисленные длинные цепочки и габаритная пляжная сумка. Также Chanel прогнозируют появление в трендах еще одного аксессуара из прошлого – минималистичного обруча на волосах.

В 2022 году нас не покинут топы, велосипедки, длинные платья, короткие шорты и вещи в полоску. Коллекцию освежили оттенки розового, фиолетового и желтого.

Виржини Виар в новом сезоне предлагает носить молодежный фасон комбинезонов, которые были на пике популярности в 1980-х и в начале 1990-х годов.



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue



Коллекция Chanel весна – лето 2022/ Vogue