Ежедневно во всем мире люди используют огромное количество пластиковых пакетов. Мы привыкли к полиэтилену, ведь войдя в наш быт, он значительно облегчил жизнь людей. Однако, есть у пластиковой сумки злая сторона – она очень медленно разлагается и этот процесс может занять века.

Актуально Рада запретила использование пластиковых пакетов: подробности

Для того чтобы избежать экологической катастрофы на территории Украины, Верховная Рада приняла закон, которым запрещает распространение пластиковых пакетов. Мы подготовили для вас подборку украинских брендов, которые призывают украинцев быть экологически сознательными и изготавливают стильные альтернативы полиэтиленовым сумкам.

На что заменить полиэтиленовые пакеты: "шоперы", авоськи и тканевые сумки

Кроме того, что использование многоразовых сумок значительно уменьшает потребление пластика, эти экосумки и мешочки могут стать чрезвычайно интересным элементом гардероба. Их можно легко сшить самому и нанести на вещь собственный уникальный узор, который будет выделять вас среди других. Украинскими брендами также представлено яркое разнообразие альтернативы пластиковым пакетам, поэтому каждый может выбрать то, что ему нравится.