За последние несколько лет вышиванка превратилась в самую модную этно-одежду во всем мире. В расшитых украинских рубашках знаменитости появляются на красных дорожках, музыкальных фестивалях и шумных вечеринках.

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Не так давно вышиванки были исключительно праздничной одеждой. Украинцы надевали изделие на праздник или по какому-то торжественному случаю. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и теперь вышиванку можно надевать в будний день или на работу. Современная мода представлена многочисленными стилевыми исполнениями, фасонами и цветами.

Традиционно в День вышиванки украинцы массово надевают любимое изделие. С чем его сочетать, чтобы выглядеть модно и стильно – читайте далее.

Вышиванка с юбкой

Для того, чтобы создать романтический образ, выберите черную юбку миди. Для более расслабленного варианта, воспользуйтесь трендом 2021 года и дополните вышиванку джинсовой мини-юбкой.



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest

Вышиванка с брюками

В этом году мода на брюки никого не оставит равнодушными. Дизайнеры представили модные изделия широкого кроя, брюки клеш и с вырезами по бокам. Не теряют своих позиций брюки-палаццо.

Чтобы иметь изысканный и элегантный вид, сочетайте вышиванку с классическими брюками. Дополните образ туфлями-лодочками, босоножками или сабо на каблуке.



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest

Вышиванка с джинсами

Джинсы уже давно стали базовым элементом гардероба, поэтому без них не обходится подавляющее большинство аутфитов. В этом сезоне в моде джинсы с разрезами, клеш, широкие, двухцветные и с цветочными нашивками.

К вышитой рубашке идеально подойдет любая модель, которая есть в вашем гардеробе. Чтобы образ был стильным – надевайте туфли на каблуке, если же хотите, чтобы ваш образ был легким и непринужденным – дополните look лоферами или мюлями. Также не забывайте о кроссовках, которые удачно сочетаются с вышиванками.



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest

Вышиванка с шортами

Стилисты предлагают модницам надевать вышитую рубашку с шортами и трендовыми сапогами весны до колен на маленьких каблуках. Если такой аутфит для вас будет слишком смел, то дополните образ обычными босоножками на каблуке или стильными сандалиями на липучках.



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest

Вышиванка-платье

Кроме вышитой рубашки, особого внимания заслуживает платье с вышитым орнаментом. Для легкого аутфита выбирайте короткие платья в светлых тонах и сочетайте их с минималистичными украшениями.

Для более элегантного вида надевайте длинное платье ярких цветов. Интересная формула на лето к платью-вышиванке – соломенная шляпа. Сочетание этого головного убора сделает ваш образ стильным и изысканным.



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest



С чем носить вышиванку / Фото из Pinterest