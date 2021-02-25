Все знают о базовой и универсальной вещи гардероба – белой рубашке, однако не все могут включить ее в свои повседневные образы. Рубашка белого цвета – идеальный выбор для формальных мероприятий, впрочем, есть множество вариантов, как ее носить в повседневной жизни и не выглядеть при этом слишком официально.

Конечно, офисный гардероб никак не может обойтись без белой рубашки. Хотя сейчас большинство компаний не требуют строгого офисного дресс-кода, но если вы работаете в финансовой или юридической сфере, то белая рубашка выручит вас не только в рабочие будни, но и на важных мероприятиях. Надевайте белую рубашку с юбкой-карандашом или брюками-палаццо.

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Но кроме работы стилисты советуют надевать белую рубашку даже на прогулку с друзьями. Вариантов комбинирования с другими элементами гардероба – просто множество.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм умеет по-особенному интерпретировать белую рубашку в своих образах. Она хорошо умеет работать с базовым гардеробом и классическими вещами. Виктория – одна из немногих знаменитостей, которые любят носить белые рубашки. Бекхэм дополняет их юбками-миди и брюками.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Рубашка + костюм

Белая рубашка идеально сочетается с брючным костюмом. Для рабочих встреч ничего лучше и не придумать. Чтобы не выглядеть слишком официально, дополните комплект романтическими украшениями.

После работы можете снять туфли на каблуке и надеть кроссовки. Современная мода любит сочетание классического и спортивного стиля.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Белый + белый

Белую рубашку можно надевать с любимыми брюками или джинсами в любое время года. Белая рубашка прекрасно сочетается со всеми формами и цветами, которые нам нравятся. Попробуйте скомбинировать рубашку с белыми брюками, джинсами или юбкой. Образ Total White выглядит просто непревзойденно.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Белая рубашка + джинсы

Для неформальных выходов комбинируйте рубашку оверсайз со стильными широкими джинсами. Образ можете дополнить не только классическими кроссовками или кедами. Смело надевайте ботинки на массивной подошве, которые сделают look более брутальным.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Белая рубашка + юбка

Сочетание рубашки и юбки – беспроигрышный вариант. Рубашка подходит абсолютно ко всем фасонам юбок. Если хотите создать деловой образ, выбирайте юбку-карандаш. На прогулку с друзьями наденьте мини-юбку из экокожи или денима.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Белая рубашка + шорты

Белая рубашка идеально сочетается с шортами. Выбирайте шорты минималистичного кроя черного или бежевого цвета. Весной миксуйте аутфит с резиновыми сапогами на низком ходу. Если хотите надеть рубашку с шортами для более официального выхода, тогда сделайте ставку на сапогах с низкими каблуками с квадратным носком.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest

Рубашка + брюки

Надевайте белую рубашку с брюками палаццо, с кожаными брюками или леггинсами со штрипками. При выборе широких брюк сделайте ставку на базовые цвета – черный, серый, бежевый. А вот цветная экокожа сможет разбавить образ и станет отличным вариантом для вечерней прогулки.



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest



Стильные сочетания белой рубашки / Фото из Pinterest