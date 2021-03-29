Известная манекенщица и модница Хейли Бибер каждый раз приятно удивляет и вдохновляет своим особым стилем одежды. В кругах стилистов Хейли считают одной из звезд стрит стайла, а ее образы можно смело воспроизводить, ведь девушка умеет интересно комбинировать даже самые обыденные вещи.

Стиль модели Хейли Бибер выделяется среди других, ведь девушка имеет безупречный вкус и умеет выбирать интересные акценты в своих образах. В гардеробе 24-летней красавицы можно найти много смелых и необычных трендов, которые покоряют сердца модниц с каждым ее выходом в свет.

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С наступлением весны у многих возникает вопрос, как и с чем носить пальто оверсайз, что сейчас стало "писком" моды весенне-летнего сезона 2021. Однако Хейли Бибер не переживает по поводу выбора лука и спокойно создает образы, которые вызывают восторг.



Стиль Хейли Бибер в 2021 году

В своих образах Хейли часто смешивает классику со спортивным стилем и в результате получает трендовый аутфит. К примеру, девушка удачно скомбинировала маскулинное пальто бежевого цвета с белым спортивным костюмом и такими же кроссовками, а в качестве аксессуаров использовала черную сумку, очки. В таком спортивном луке модель не забыла и о своем изяществе, которое подчеркнула золотыми серьгами-кольцами. Такой образ удачно подойдет для прогулки по городу.

Что может быть лучше черного лаконичного пальто? Оверсайзный плащ, в сочетании с белым коротким топом и стильными светло-голубыми джинсами, выглядит не так официально и серьезно, а наоборот свежо.



Как Хейли Бибер составляет образы с пальто

Интересная обувь – броги добавляет в лук нотки гранжа, однако удачно сочетается с пальто. Оттенки голубого и белого "разбивают" всю серьезность черного, поэтому выглядят очень уместно.

Стильный монохромный образ всегда будет выглядеть актуально и трендово. Хейли подходят светлые оттенки, поэтому она умело "играет" ими, когда создает как ежедневные, так и вечерние образы.



Модные луки Хейли Бибер

Пальто teddy, которое было очень трендовым в прошлом сезоне, до сих пор держит высокие позиции и пользуется вниманием модниц. Свое пальто молочного цвета Хейли Бибер соединила с белым гольфом и широкими белыми джинсами, которые заправила в интересные ботфорты на высоком каблуке. Об аксессуарах девушка тоже не забыла и опоясала себя такой же молочной сумочкой стильной формы. Таким образом, образ манекенщицы вышел и женственным, и удобным, и теплым.