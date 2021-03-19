С чем носить удлиненный жакет этой весной: подборка образов от звезд стритстайла
С наступлением настоящих теплых весенних дней, на замену пальто и тренчам придут жакеты. Этот элемент гардероба представили на Неделе моды все дизайнеры, поэтому его трендовость и актуальность очевидна. Если не знаете, с чем можно сочетать такой стильный элемент гардероба – смотрите в нашей подборке.
Источник:24 канал
Недавно в материале трендовых жакетов на весну, мы представили все фасоны, которые презентовали дизайнеры на Неделях моды. В этом сезоне выбирайте жакеты расслабленных форм, укороченные, оверсайз, с запахом и ярких оттенков.
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Женский жакет уже давно перестал быть сугубо классическим элементом гардероба. Модницы активно сочетают его с джинсами, леггинсами, кожаными брюками, платьями, джогерами или шортами. С помощью жакета можно составить чрезвычайно стильный и интересный аутфит.
В целом модницы особое внимание обращают на удлиненные жакеты, который выполняет декоративную и защитную функции. Эта вещь эффектно корректирует силуэт, визуально добавляя роста и грациозности внешнему виду.
Модные инфлюенсеры уже давно стали вдохновением для многих своих поклонников, которые на их примерах стильных аутфитов прибегают к составлению своих образов. В современном мире новые коллекции одежды показывают дизайнеры, но настоящую моду диктуют известные фешионисты, за которыми следят сотни тысяч пользователей.
С чем носят жакет звезды стритстайла
С джинсами
С топами
С платьями
С лосинами
С черными брюками с разрезом
С белыми джинсами
С мини-юбкой
В паре с костюмными брюками
С кепкой
С кожаными штанами
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