С наступлением настоящих теплых весенних дней, на замену пальто и тренчам придут жакеты. Этот элемент гардероба представили на Неделе моды все дизайнеры, поэтому его трендовость и актуальность очевидна. Если не знаете, с чем можно сочетать такой стильный элемент гардероба – смотрите в нашей подборке.

Недавно в материале трендовых жакетов на весну, мы представили все фасоны, которые презентовали дизайнеры на Неделях моды. В этом сезоне выбирайте жакеты расслабленных форм, укороченные, оверсайз, с запахом и ярких оттенков.

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Женский жакет уже давно перестал быть сугубо классическим элементом гардероба. Модницы активно сочетают его с джинсами, леггинсами, кожаными брюками, платьями, джогерами или шортами. С помощью жакета можно составить чрезвычайно стильный и интересный аутфит.

В целом модницы особое внимание обращают на удлиненные жакеты, который выполняет декоративную и защитную функции. Эта вещь эффектно корректирует силуэт, визуально добавляя роста и грациозности внешнему виду.

Модные инфлюенсеры уже давно стали вдохновением для многих своих поклонников, которые на их примерах стильных аутфитов прибегают к составлению своих образов. В современном мире новые коллекции одежды показывают дизайнеры, но настоящую моду диктуют известные фешионисты, за которыми следят сотни тысяч пользователей.

С чем носят жакет звезды стритстайла

С джинсами

С топами

С платьями

С лосинами

С черными брюками с разрезом

С белыми джинсами

С мини-юбкой

В паре с костюмными брюками

С кепкой

С кожаными штанами