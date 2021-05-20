20 мая считается официальным Днем рождения джинсов. Первые джинсы были запатентованы в США в 1850 году баварским портным Леви Штрауссом. Он сшил для золотоискателей брюки из плотной ткани, из которой шились палатки. Золотоискатели облюбовали эти штаны и Леви Штраусс основал собственную фирму по пошиву рабочих штанов.

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Первая партия была моментально распродана и стала отправной точкой для возникновения всемирно известной фирмы Levi's.

20 мая 1873 года эта фирма получила исключительное право изготавливать штаны с заклепками на карманах – так родились джинсы. Впоследствии в 1926 году на них появилась застежка "змейка", а первые женские джинсы увидели свет аж в 1981 году.



Бирка популярной фирмы денимовых изделий

Сегодня мир практически невозможно представить без денимовых изделий, поэтому в День рождения джинсов советуем обратить внимание на модные сочетания с другими элементами гардероба.

Прямые джинсы с завышенной талией вернулись в гардеробы модниц с подиумов 90-х годов. Тогда адептами mom-джинсов были супермодели Синди Кроуфорд, Хайди Клум и другие. Раньше силуэт mom-джинсов имел строго ограниченные черты, однако сейчас в эту категорию входят более просторные, расклешенные или зауженные модели. Неизменным правилом остается лишь завышенная посадка.

Кому подойдут mom-джинсы?

Mom-джинсы с завышенной посадкой стоит выбирать тем, кто стремится подчеркнуть талию или округлить узкие бедра. Если же вы хотите сгладить несколько сантиметров, отдавайте предпочтение моделям с заниженной посадкой, расширенным или укороченным.

С чем их носить?

Носить mom-джинсы можно с футболками, кроп-топами и блузами и кардиганами. Модницы сейчас дополняют джинсы рубашками оверсайз и топами с пышными рукавами. О самых интересных приемах – читайте далее.

Романтический стиль

Чтобы создать романтический образ, вам понадобятся туфли-лодочки, босоножки, сабо или мюли. В ход пойдут минималистичные яркие сумки, которые сейчас на пике популярности. Простые джинсы дополнят романтичные рубашки и блузы с бантиками, воланами и рюшами.



Модные приемы с mom-джинсами / L'Officiel

Классический стиль

Джинсы, лоферы, жакет и рубашка прямого силуэта – удачная и элегантная комбинация, котоую вы можете применить во многих ситуациях: от прогулки до рабочего дня в офисе.



Модные приемы с mom-джинсами / L'Officiel

Спортивный стиль

Для того чтобы добиться образа гламурного хип-хоп-эффекта в начале 2000-х – дополните джинсы спортивным ломбером, трикотажным топом или укороченным свитшотом. В таком образе можно отправиться на прогулку по парку или городу.



Модные приемы с mom-джинсами / L'Officiel

С каким верхом сочетать mom-джинсы?

Стритстайл-звезды во время своих светских выходов отдают предпочтение простым и лаконичным образам. Они надевают джинсы с футболкой, укороченным топом, майкой, свитшотом, джемпером и жакетом.

Модные приемы с mom-джинсами / L'Officiel